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Экономика Украины в 2021 году будет расти, все не так плохо, - советник президента Устенко

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Экономика Украины в 2021 году будет расти, все не так плохо, - советник президента Устенко
Внештатный советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в следующем году экономика Украины будет расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Следующий год - это год экономического роста. Можно спорить по поводу того, какой это рост, но это очевидно рост. Кабинет министров закладывал 4,5% роста, эти 4,5% будут подкреплены сразу несколькими каналами. С одной стороны есть государственные затраты, которые стимулируют рост, второе - это канал относительно мягкой монетарной политики. В госбюджете заложен уровень инфляции порядка 7%, это означает, что инфляция будет чуть выше, чем в этом году, но все равно она достаточно низкая, что даст возможность накачивать экономику деньгами через коммерческие банки", - рассказал Устенко.

По словам Устенко, третим фактором экономического роста является экспорт.

"Динамика последних 1,5 месяцев на внешнем рынке более чем позитивная, и прежде всего по той экспортной группе товаров, с которой мы выходим на рынки - металл, агропродукция. Тут может быть получен дополнительный импульс. В базовом сценарии мы будем расти, и все не так уж плохо", - подчеркнул советник президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велике будівництво" уберегло украинскую экономику от глубокого падения, – советник президента

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Есть мнение
    кто кокс подкинул парнише?
  • jklpqrs
    Зебобам придет конец. А это не так уж плохо
  • Zemer
    Этот т.н. экономист Устенко в 2013г. на рыгоанальных какналах говорил, что гривна недооценена и курс доллара должен быть не 8, а 5
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