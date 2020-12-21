Правительство Великобритании собирает срочное заседание из-за нового штамма коронавируса

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что будут решать вопрос относительно ограничения для ряда стран транспортного сообщения с королевством.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет председательствовать на заседании правительственного комитета. В страну отменили полеты Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Швеция, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор и Колумбия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский штамм COVID-19 уже обнаружили в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР