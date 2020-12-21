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Правительство Великобритании собирает срочное заседание из-за нового штамма коронавируса

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Правительство Великобритании собирает срочное заседание из-за нового штамма коронавируса
Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что будут решать вопрос относительно ограничения для ряда стран транспортного сообщения с королевством.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет председательствовать на заседании правительственного комитета. В страну отменили полеты Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Швеция, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор и Колумбия.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • Alex Rud 242a485c
    не ссыте вирус не имеет свойства резкой мутации, точнее если он так резко мутирует то убьет носителей скорее чем они успеют передать его, парламент Ыеликобритании может экстренно собраться даже если негра трахнут в Уэльсе
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Ринат и Игорь, тоже напряглись.
  • Alex Rud 242a485c
    когда увидели на входящем звонке Гепа?
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