Правительство Великобритании собирает срочное заседание из-за нового штамма коронавируса
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Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что будут решать вопрос относительно ограничения для ряда стран транспортного сообщения с королевством.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет председательствовать на заседании правительственного комитета. В страну отменили полеты Франция, Австрия, Нидерланды, Болгария, Германия, Ирландия, Швеция, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран, Сальвадор и Колумбия.