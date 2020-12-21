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Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой, - делегация в ТКГ

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Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой, - делегация в ТКГ
В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 декабря, около 08:00 утра, в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное", - указывается в сообщении.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту на СММ ОБСЕ.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Швидкого одужання нашим захисникам.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Шо,знов рікошет?? Зелене перемир"я триває !!)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А в "ответку" нота ,дуже потужна ,адекватна "ответка" !!!)))
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