Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой, - делегация в ТКГ

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 декабря, около 08:00 утра, в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное", - указывается в сообщении.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту на СММ ОБСЕ.

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