Гражданина РФ, находившегося в международном розыске, задержали пограничники в пункте пропуска "Краковец", - Госпогранслужба
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В пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда задержали россиянина, который находился в международном розыске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Вчера во время пограничного контроля сработала баз данных Интерпола в отношении гражданина РФ. Выяснилось, что 35-летний мужчина разыскивался за хранение и продажу наркотических веществ", - говорится в сообщении.
По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Разыскиваемого иностранца передали сотрудникам Нацполиции.