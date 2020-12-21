Гражданина РФ, находившегося в международном розыске, задержали пограничники в пункте пропуска "Краковец", - Госпогранслужба

В пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда задержали россиянина, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера во время пограничного контроля сработала баз данных Интерпола в отношении гражданина РФ. Выяснилось, что 35-летний мужчина разыскивался за хранение и продажу наркотических веществ", - говорится в сообщении.

По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Разыскиваемого иностранца передали сотрудникам Нацполиции.

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