20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ
Участие во всех заседаниях Рады за указанный период приняла половина парламентариев - 260 депутатов или 61%. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Среди фракций и групп высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуг народа". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 56,9% депутатов от ЕС и 56,7% депутатов от "Слуги Народа".
В частности, среди депутатов от ЕС все заседания Верховной Рады посетили Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий и др. Среди депутатов от "Слуги народа" на всех заседаниях ВР присутствовали Александр Корниенко, Дмитрий Наталуха, Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Дмитрий Костюк, Галина Янченко и др.
Несколько ниже аналогичные показатели у фракции "Голос": в среднем на заседания ВР ходили 56,3% депутатов этой политической силы. Значительно ниже показатели посещения у депутатов группы "Довіра" - 38%.
Самые низкие показатели посещения у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях ВР: 33,2% и 32,3% соответственно.
КИУ также напоминает, что всего в декабре состоялось восемь пленарных заседаний ВР.