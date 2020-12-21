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Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда

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Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда
Три длинных блока по 3-4 выходных дня ожидаются в Украине в ближайшее время в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова по григорианскому и юлианскому календарям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в пятницу, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Украинцы будут отдыхать три дня подряд (25-27 декабря), так как 25 декабря является государственным выходным.

Новый год наступит в ночь на пятницу, таким образом, 1-3 января 2021 года также будут выходными днями.

7 января Рождество Христово в Украине будут праздновать христиане восточного обряда. Этот государственный праздник приходится на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года, на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд, с 7 по 10 января включительно.

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Кроме того, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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Топ комментарии

  • Павло Макаренко
    Ялинка "какаяразніца-стайл"
    Мідас навпаки. Все,до чого беруться слуги,перетворюється на лайно.
    Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда - Цензор.НЕТ 2614
  • антиватник черниговский
    это же просто праздник какой то. мы настолько богатое общество что можем себе позволить и на локдауне посидеть месяцами и выходные неделями отгулять))) страна трутней))) почему бедный? бо дурной, а почему дурной? бо бедный
  • Дорогой Я
    страна трутней

    На благо ахметова с пинчуком работать?
    Страна идиотов с избирательным правом - имхо, более точное определение.
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