Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда

Три длинных блока по 3-4 выходных дня ожидаются в Украине в ближайшее время в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова по григорианскому и юлианскому календарям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в пятницу, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Украинцы будут отдыхать три дня подряд (25-27 декабря), так как 25 декабря является государственным выходным.

Новый год наступит в ночь на пятницу, таким образом, 1-3 января 2021 года также будут выходными днями.

7 января Рождество Христово в Украине будут праздновать христиане восточного обряда. Этот государственный праздник приходится на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года, на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд, с 7 по 10 января включительно.

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Кроме того, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.