Новости

Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Госгеокадастра

2 13412
Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Госгеокадастра
Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, который занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила председателя Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко намерен повторно бороться за место в Кабмине: Серьезных аргументов против моего назначения не услышал. Не нужно сдаваться

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Все совпадения случайны, тем более геокадастр, кому он нужен
  • Senator S 01a656ec
    Подпольных миллиардеров пруд пруди,но товарищи Корейко честные чуваки,особенно Беня платит в бюджет Украины ноль целых ничего десятых...,бронь у Игоря Валерьевича...,такая эе бронь была у Ахметова в 2011 году,когда дважды не судимый Витька Индюк списал долги Ринатке в 24 ярда...
  • Дорогой Я
    Очень подозрительная фамилия. Интересно, воняет ли от него старым уголовником кучмой?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости