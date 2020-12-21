Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Госгеокадастра

Кабмин назначил Алексея Пинчука врио главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, который занимает должность начальника управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра.

Автор: Богдан Русінко