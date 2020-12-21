Новости

Витренко подал в НАПК декларацию претендента на пост замглавы Минэнерго

1 78323
Витренко подал в НАПК декларацию претендента на пост замглавы Минэнерго
Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Согласно реестру НАПК, она была зарегистрирована в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства "Слуга народа" намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор "Нафтогаза" готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Витренко намерен повторно бороться за место в Кабмине: Серьезных аргументов против моего назначения не услышал. Не нужно сдаваться

Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты".

Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • nightly hawks
    Сьогодні у декількох містах України відбудуться акції проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.
    Долучаться до всеукраїнського протесту й у Вінниці. Протестний захід «https://www.facebook.com/events/1598955220307828/ Стоп Шкарлет - не дамо вбити освіту! » відбудеться сьогодні, 21 грудня, у декількох містах України. У Вінниці акція проти нового міністра відбудеться на Європейській площі о 14 годині.
    Організатором заходу є громадська організація «Українські Студенти за Свободу».
    - Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано, не зважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!» - йдеться в анонсі.
    Організатори зазначають, що Сергій Шкарлет не може бути міністром освіти та науки, оскільки:
    «- Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
    - За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
    - Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
    - Радо отримував нагороди від Табачника;
    - Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування;
    - Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР».
    - За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство, - додають організатори акції. - Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам. Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни! Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!
  • Иван Петрович Сидоров
    Витренко получал миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил со счетов «Ощадбанка» на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов/ Витренко ,сумевший в воюющей стране легализовать своё мародёрство , в кодлане воров Коломойского будет не последним.
  • антиватник черниговский
    и не говори, взул вас кацов на 3 млрд, совсем обнаглел)))
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости