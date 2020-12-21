Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией, - СМИ

Кабинет министров Украины намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса, который накануне обнаружили в этой стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет "Интерфакс-Украина".

"Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса", - сообщил агентству.

По словам собеседника агентства, принятие соответствующего решения ожидается в понедельник, 21 декабря.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.