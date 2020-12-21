ЕС еще не ответил на предложение ввести должность спецпредставителя по Крыму, - Точицкий
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
"Диалог продолжается. Конечно, мы обращались (по вопросу назначения спецпредставителя ЕС по Крыму. - Ред.). В первую очередь это делало не только наше представительство, а первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, которая непосредственно занимается этим вопросом. ЕС принял это ко вниманию и ответа пока что мы не имеем", - рассказал Точицкий.
По мнению Точицкого, Украина должна определиться с форматом участников "крымской платформы".
"Где, на какой платформе это будет происходить: либо ОБСЕ, либо ООН, либо ЕС или это другой формат. Я имею в виду, на каких элементах будет базироваться сама платформа. И тогда уже до конца настаивать на специальном представителе от ЕС", - объяснил дипломат.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание в ЕС должности спецпредставителя по Крыму.