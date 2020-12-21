Новости

Польша может стать посредником для получения Украиной европейской вакцины, - посол Точицкий

1 45913
Польша может стать посредником для получения Украиной европейской вакцины, - посол Точицкий
Посредником в предоставлении Европейским Союзом вакцины против COVID-19 для Украины может выступить Польша, соответствующие переговоры уже ведутся.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцина будет предоставляться Европейским Союзом через государство-члена, своего рода посредника. Мы предусматриваем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша", - сказал Точицкий.

Точицкий объяснил, что сейчас ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи третьим странам вакцины, что предусмотрено каждым из шести соглашений, заключенных Европейской комиссией с производителями. По его словам, такой механизм может быть готов ориентировочно до середины января.

В то же время он напомнил, что Украина, как и любая другая страна, должна будет обеспечить соответствующие условия для хранения вакцины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз пока не обсуждает ослабление запрета на въезд граждан третьих стран, - посол Украины

Автор: Наталія Роп

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Скромный Кролик
    чем меньше посредников, тем дешевле. почему нельзя без посредников? заколебали уже посредлники
  • Vad Gross
    тут некоторые немного не понимают ситуацию - вакцины СРАЗУ и для ВСЕХ в ближайшее время НЕ БУДЕТ - сначала "затарятся" богатые и влиятельные страны и объединения (ЕС)! у нас, бедной Украины, есть друг - Польша. вполне нормально когда друг поможет другу.
  • DEDALiu
    Где написано что это будут посредники или фирмы прокладки? Идет речь о лоббировании интересов Украины в Евросоюзе. Чтобы ты понял скажу проще -тебе хотят помочь! Причем бесплатно! Фарштейн?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости