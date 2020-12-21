Общее число инфицированных COVID-19 в Киеве превысило 100 тыс. За сутки умерли 10 человек, выявлено 673 новых случая, - Кличко
Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным мэра, всего за период пандемии в столице 1723 летальных случая от вируса, а подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 101 123.
Среди заболевших: 402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, 12 девочек от 2 до 16 лет,также 247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет и 12 мальчиков от двух месяцев до 16 лет. Заболел также 21 медик.
В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 739 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 210, в Днепровском -141 и в Деснянском районе - 70 случаев.
"Не уменьшается существенно и количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1996 больных коронавирусом, из них 19 детей. 1061 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1319 человек, а на аппаратах ИВЛ - 28 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 48%", - отметил Кличко.