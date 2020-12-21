Пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом в 2020 году уменьшился в пять раз, - Госпогранслужба

С начала 2020 г. админграницу с временно оккупированным Россией Крымом в обоих направлениях пересекли 538 000 граждан и 75 000 транспортных средств - по сравнению с 2019 годом пассажиропоток уменьшился в 5 раз.

Об этом Укринформу сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ.

"С начала 2020 г. админграницу с временно оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 538 000 граждан и 75 000 транспортных средств. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток уменьшился в пять раз. За аналогичный период 2019 г. админграницу пересекли 2 миллиона 583 тысячи граждан и 391 тысяча автомобилей", - говорится в сообщении.

Значительное уменьшение пассажиропотока связано, в частности с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

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Контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме.

Подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения близких родственников, получения образования, а также для оформления документов.