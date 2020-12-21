В Киеве из-за COVID-19 умирает больше мужчин, чем женщин. Самая высокая смертность среди людей старше 65 лет, - Кличко

В столице от коронавируса умирает больше мужчин, чем женщин. Самая высокая смертность среди людей старше 65 лет.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Люди старше 65 лет, - это главная группа риска. Такая ситуация наблюдается во всем мире. Именно среди пожилых людей - самый высокий процент летальных исходов от осложнений болезни. У них, у многих, - хронические болезни сердца, легких, сахарный диабет. Поэтому вирус вызывает осложнения. Тяжело переносят коронавирус и те молодые люди, которые имеют такие же проблемы со здоровьем, - отметил мэр столицы. - Что касается смертности от коронавируса, то в Киеве умирают больше мужчин. С 1723-х летальных случаев от начала пандемии в столице - 952 мужчины и 771 женщина ", - сообщил Кличко.

По его словам, врачи отмечают, что среди тех, у кого возникают осложнения - и больные, которые поздно обращаются за медицинской помощью. Поэтому медики отмечают, что при первых же симптомах вируса, нужно сразу обращаться к своему семейному врачу. Который опрашивает пациента и, при наличии симптомов COVID-19, направляет к нему мобильную бригаду, которая возьмет образцы на ПЦР-тест.

"А у нас, к сожалению, много случаев, когда люди неделю занимаются самолечением. И сами назначают себе препараты, которые могут осложнить болезнь. В том числе и антибиотики. Но врачи отмечают, что антибиотики не помогают при лечении COVID-19. Потому что это - вирусная инфекция. А вирусную пневмонию лечат не так, как бактериальную, - сказал мэр. - Принимая решение о назначении антибиотиков больному коронавирусом, врач должен учесть состояние пациента и результаты специфических анализов крови. Антибиотик "на всякий случай" при COVID-19 - опасен! Следует помнить об этом", - отметил Кличко.

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