Сегодня-завтра технический отчет о катастрофе самолета МАУ будет опубликован, - МИД Ирана

Иран в ближайшие два дня опубликует технический отчет о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Отчет также будет передан украинской стороне.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, он прокомментировал заявления министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня о сомнениях в официальной версии Тегерана, который утверждает о "человеческой ошибке".

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"Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной. Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ", - отметил Хатибзаде.

Он также обвинил в Канаду в том, что она "забрасывает камнями" Иран во время расследования.

"Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован к годовщине трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным к ней лицам", - добавил Хатибзаде, опровергнув то, что Тегеран затягивает расследование.

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Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.