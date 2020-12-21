Сегодня-завтра технический отчет о катастрофе самолета МАУ будет опубликован, - МИД Ирана
Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, он прокомментировал заявления министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня о сомнениях в официальной версии Тегерана, который утверждает о "человеческой ошибке".
"Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной. Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ", - отметил Хатибзаде.
Он также обвинил в Канаду в том, что она "забрасывает камнями" Иран во время расследования.
"Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован к годовщине трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным к ней лицам", - добавил Хатибзаде, опровергнув то, что Тегеран затягивает расследование.
Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.