На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля ожидается подписание четырех соглашений, - Точицкий

Четыре соглашения могут быть подписаны на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 11 февраля, в том числе соглашения о совместном авиационном пространстве и об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (т.н. "промышленный безвиз", АСAА).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

"Что касается соглашений. Я уже говорил о возможном подписании АСAА, говорил о возможном подписании совместного авиационного пространства. Есть еще довольно серьезная возможность подписать Соглашение Interbus о распространении полномочий и перевозок в европейском пространстве, а также новые правила Пан-Евро-Мед (о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения. - Ред.)) могут быть расширены во время заседания совета", - сказал постпред Украины при ЕС.

Точицкий отметил, что заседание Совета будет довольно насыщенным не только в вопросе возможного подписания соглашений.

"Мы должны довольно основательно обменяться мнениями о тех приложениях, тех регуляциях, которые могут быть пересмотрены в торговой сфере… Кроме этого, мы должны будем оценить и уровень нашего выполнения Соглашения об ассоциации. То есть 11 февраля полдня будут довольно насыщенными как для главы правительства, так и его команды, которая прибудет с ним сюда для переговоров", - подытожил Точицкий.

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