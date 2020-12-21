Разумков подписал Закон о Госбюджете Украины на 2021 год и направил его на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021" (зарегистрирован как законопроект №4000).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых:

15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий;

2,6 млрд грн - закупка вакцин;

1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах.

Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 г. до 6000 грн; и с 1 декабря 2021 - 6500 грн.

Закон передан на подпись Президенту Украины.

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