Мы увеличим доплаты медикам в Киеве до 5 тыс. грн, - Кличко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
Мэр Киева отметил, что завтра, на внеочередном заседании депутаты Киевсовета должны рассмотреть, в частности, вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам: врачам - 5 тыс. грн, медсестрам - 4 тыс. грн, младшему медперсоналу - 2 тыс. грн.
"Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация - недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения к проекту бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, согласно реформе, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали - 5 тыс. гривен, медсестры - 4 тыс. грн, младший медперсонал - 2 тыс. гривен", - отметил Кличко.
Мэр столицы заявил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тыс. медицинских работников Киева.
"И этот вопрос мы должны рассмотреть и принять уже завтра - на внеочередном заседании Киевсовета, которое я созвал на 22 декабря. Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! И мы делаем все, что возможно, и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций", - подчеркнул Кличко.
Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания Киевсовета для оперативного решения финансовых вопросов. Главное из них - выделение еще в этом году дополнительных 400 млн гривен на обеспечение лечения больных коронавирусом.