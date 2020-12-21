Налоговики вскрыли миллиардную схему уклонения от налогов при импорте автомобилей из ЕС и США
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Отмечается, что в течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.
"Таким образом было реализовано более 130 тысяч транспортных средств. Благодаря этим действиям предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривень", - уточняется в сообщении.
Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.