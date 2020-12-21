Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".
"Европейская Солидарность" требует от власти не врать украинцам и немедленно обеспечить возможности бесплатной вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира. В рамках международной помощи Европейского Союза Украина получает 600 млн евро. Эти средства должны быть потрачены на борьбу с пандемией, и их хватит для бесплатной вакцинации всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей", - отметили в политсиле.
"Но власть провалила и процесс логистической подготовки страны - а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал", - добавили в ЕС
"Европейская Солидарность" предостерегает власть от нецелевого использования и закатывания в асфальт денег, которые должны спасать украинцев от пандемии.
"Мы требуем обеспечить заключение контрактов на поставку вакцин за счет средств международной помощи Европейского Союза и других партнеров, а также начать масштабную организационно-логистическую подготовку. Ведь каждый день промедления - это преступные эксперименты над жизнью и здоровьем украинцев", - подытожили в "ЕС".