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Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС"

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Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС"
Правительство Зеленского вводит украинцев в заблуждение, рапортуя о планах вакцинировать 20% граждан. Сегодня власти заключили контракт на поставку количества доз, которого хватит для вакцинации только 2,1 млн украинцев, то есть около 5% населения страны. В то время как страны Европейского Союза планируют вакцинировать 70-80% своих граждан, ведь только в таком случае вакцинация будет эффективной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

"Европейская Солидарность" требует от власти не врать украинцам и немедленно обеспечить возможности бесплатной вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира. В рамках международной помощи Европейского Союза Украина получает 600 млн евро. Эти средства должны быть потрачены на борьбу с пандемией, и их хватит для бесплатной вакцинации всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей", - отметили в политсиле.

"Но власть провалила и процесс логистической подготовки страны - а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал", - добавили в ЕС

"Европейская Солидарность" предостерегает власть от нецелевого использования и закатывания в асфальт денег, которые должны спасать украинцев от пандемии.

"Мы требуем обеспечить заключение контрактов на поставку вакцин за счет средств международной помощи Европейского Союза и других партнеров, а также начать масштабную организационно-логистическую подготовку. Ведь каждый день промедления - это преступные эксперименты над жизнью и здоровьем украинцев", - подытожили в "ЕС".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Зеленского не сильно беспокоит, что заказанной вакцины хватит для 5% украинцев. Он думает о Диснейленде, Голливуде и Оскаре - Береза
    21.12.2020, 13:29 • 22 • https://uainfo.org/blognews/1608548241-zelenskogo-ne-silno-bespokoit-chto-zakazannoy-vaktsiny.html#mc-container 0

    «Многие думают, что озвученные в интервью The New York Times желания Зеленского построить в Украине Диснейленд и Голливуд - это повод посмеяться над мечтами Зеленского.
    А для меня это повод очередной раз убедиться в мелком масштабе личности президента Украины и пригорюниться над перспективами страны»,- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5483811634978231 пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
    «Дело в том, что эти желания хорошо описывают приоритеты Зеленского. И это развлечения. Он не сказал, что хочет создать в Украине аналог Силиконовой долины, хотя украинские айтишники - это уже бренд. Он не хочет в Украине построить кластер по сборке автомобилей - от Теслы и до BMW. А ведь есть все предпосылки для реализации такого проекта. Он не хочет стать тем, кто построит новые музеи, но хочет новый Голливуд. Какой Голливуд??? У Зеленского министром культуры человек, который прихватизировал Одесскую киностудию, которую теперь застроят домами, а не фильмы там будут снимать! И сейчас эта команда, видимо с такой же целью, хочет прихватизировать киностудию имени Довженко и Укркинохронику. Так о каком создании новой "фабрики грез" может идти речь, если окружение Зеленского причастно к уничтожению того, что есть.
    Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608539026-chernobyl-povliyal-na-belarus-i-ukrainu-v-itoge-dve-strany.html Чернобыль повлиял на Беларусь и Украину. В итоге две страны могут себе позволить не бороться с вирусом. Ибо мы мутанты - Фурса
    Кто-то скажет, что Зеленский хочет создать в Украине и Силиконовую долину, и новый кластер по сборке автомобилей. И многое другое. Возможно. Но он сказал то, что ему ближе. То, что ему нравится лично - сегмент развлечений. Ведь не зря же его партнёр по бизнесу и первый советник, Сергей Шефир, в своём интервью сказал: - Наша мечта - это "Оскар". И он был в этом искренним. Как и Зеленский. Но беда не в том, что озвучивает Зеленский и его окружение, а в том, что они этим показывают, чем заниматься им не интересно. И теперь становится понятно почему дыра в бюджете в сотни миллиардов долларов, почему МВФ перестал с Украиной работать, почему такая провальная кадровая политика. А главное, понятно и то почему Украина забронировала лишь чуть более двух миллионов доз вакцины от COVID-19. Потому что "такие мелочи" не интересны Зеленскому. То, что этого количества вакцины хватит лишь на 5% населения Украины его не сильно беспокоит. Он об этом не думает. Для него, его родных, друзей, близких, бизнес-партнёров и "слуг" хватит. А с ними он и дальше будет мечтать о Диснейленде и Голливуде. И об Оскаре.
    Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1608542891-kazarin-sindrom-ofitsianta-tse-naygirshe-shcho-mozhe-trapitisya.html Казарін: Синдром офіціанта - це найгірше, що може трапитися з політиком. Бо політика - це простір не любові, а цінностей
    Жаль, только, что многие украинцы без вакцины от коронавируса ничего не узнают о новых фантазиях президента. Кто-то при первой возможности свалит. А многие просто могут не выжить из-за пандемии. Ведь первоочередно необходимо вакцинировать чуть более 20 миллионов граждан Украины. Эти люди в группе риска. Но "какая разница" сколько их, если #моносброд и Зеленский деньги под такое количество вакцин в бюджет не заложили, да и забронировали они лишь небольшое количество. Так что слушайте и дальше о прожектах Зеленского, которые никогда не станут реальностью, и смотрите на его реальные действия. Вернее на бездействие, за которое кто-то заплатит своей жизнью, а государство заплатит потерей своих перспектив и упущенными возможностями. И помните о тех, кто сделал это вместе. Они ещё натворят немало дел и делишек. К сожалению», - констатирует Береза.
  • Роман с камнем
    Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 2506
  • Роман с камнем
    Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 9438
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