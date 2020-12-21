Полученные 600 млн евро от Евросоюза должны быть потрачены на вакцинацию всего населения Украины от коронавируса, - заявление "ЕС"

Правительство Зеленского вводит украинцев в заблуждение, рапортуя о планах вакцинировать 20% граждан. Сегодня власти заключили контракт на поставку количества доз, которого хватит для вакцинации только 2,1 млн украинцев, то есть около 5% населения страны. В то время как страны Европейского Союза планируют вакцинировать 70-80% своих граждан, ведь только в таком случае вакцинация будет эффективной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

"Европейская Солидарность" требует от власти не врать украинцам и немедленно обеспечить возможности бесплатной вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира. В рамках международной помощи Европейского Союза Украина получает 600 млн евро. Эти средства должны быть потрачены на борьбу с пандемией, и их хватит для бесплатной вакцинации всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей", - отметили в политсиле.

"Но власть провалила и процесс логистической подготовки страны - а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал", - добавили в ЕС

"Европейская Солидарность" предостерегает власть от нецелевого использования и закатывания в асфальт денег, которые должны спасать украинцев от пандемии.

"Мы требуем обеспечить заключение контрактов на поставку вакцин за счет средств международной помощи Европейского Союза и других партнеров, а также начать масштабную организационно-логистическую подготовку. Ведь каждый день промедления - это преступные эксперименты над жизнью и здоровьем украинцев", - подытожили в "ЕС".

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