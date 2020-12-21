Задержан сириец, который повторно пытался попасть в Польшу через р.Западный Буг, - Госпогранслужба. ФОТО

Гражданина Сирии на украинско-польской границе задержали пограничники Луцкого отряда. Нарушителя удалось задержать на расстоянии 150 метров от госграницы.

Им оказался гражданин Сирии, 1993 года рождения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Как подчеркивается, пограничники выяснили, что иностранец в октябре текущего года уже пытался также через реку Западный Буг попасть в Польшу и был задержан охранниками границы. Тогда сирийца привлекли к административной ответственности. Однако намерения попасть в ЕС он не оставлял и повторно попытался нелегально пересечь государственную границу.

За попытку незаконного пересечения границы гражданину Сирии придется отвечать перед судом. Кроме этого, будет рассматриваться вопрос о принудительном выдворении его из Украины.

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