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Воин 14-й ОМБр Александр Пупко попал в плен террористов на Донбассе, - СМИ. ФОТО

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В плен наемников РФ попал воин 14 отдельной механизированной бригады ВСУ Пупко Александр Иванович.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал, об этом сообщают средства пропаганды российских оккупационных сил на Донбассе.

Воин попал в плен в Луганской области, где держит оборону воинская часть.

Точные обстоятельства происшествия не известны, по утверждению же российских оккупационных сил, украинский воин был в состоянии наркотического опьянения. Его "задержание" состоялось в районе оккупированного населенного пункта Славяносербск (Луганщина).

В пресс-служба военной части пока не подтверждают информацию о пленном воине. Также информацию об исчезновении не сообщала пресс-служба Операции объединенных сил.

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Воин 14-й ОМБр Александр Пупко попал в плен террористов на Донбассе, - СМИ 01
Воин 14-й ОМБр Александр Пупко попал в плен террористов на Донбассе, - СМИ 02

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Al Be
    К террористам в "плен" не попадают. Попадают к террористам в заложники. И террористы за возвращение заложника требуют выкуп в той или иной форме, прибегая к шантажу. Следовало б определиться с дефинициями...
  • Igor L
    Полон українського бійця скорше за все став результатом агресивних диверсійних дій терористів на позиціях ЗСУ, що підтверджує підготовку російських терористичних сил до активних наступальних дій на Новий рік. Отже Президент Зеленський має негайно вводити Воєнний стан, відміняти режим припинення вогню і розпочинати знищення ракетно-артилерійськими ударами скупчення техніки та живої сили терористів біля лінії розмежування! Ні про які подальші розведення сил не може бути й мови, тільки активна війна в найгіршому її прояві з застосуванням всіх сил та засобів, артилерії та авіації!
  • Al Be
    Увы, это - к говнокомандующему, наивеличайшему наполеончику украинских кварталов... это говнецо полагает, что обладает бОльшим опытом и знаниями, чем обстрелянные военные. Оно думает, чтоего решения верны... самоуверенность шута четырежды убегавшего от повсток...
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