Воин 14-й ОМБр Александр Пупко попал в плен террористов на Донбассе, - СМИ. ФОТО

В плен наемников РФ попал воин 14 отдельной механизированной бригады ВСУ Пупко Александр Иванович.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал, об этом сообщают средства пропаганды российских оккупационных сил на Донбассе.

Воин попал в плен в Луганской области, где держит оборону воинская часть.

Точные обстоятельства происшествия не известны, по утверждению же российских оккупационных сил, украинский воин был в состоянии наркотического опьянения. Его "задержание" состоялось в районе оккупированного населенного пункта Славяносербск (Луганщина).

В пресс-служба военной части пока не подтверждают информацию о пленном воине. Также информацию об исчезновении не сообщала пресс-служба Операции объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Яворивском районе Львовщине объявлен траур после трагической смерти воина Романа Червинского, подорвавшегося на гранате в зоне ООС



