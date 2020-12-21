Человек "смотрящего" за Киевом Комарницкого получил долю в компании, купившей отель "Днепр", - СМИ

В схеме собственности ООО "Смартленд", которое за 1,11 млрд грн выкупило на приватизационном аукционе государственный отель "Днепр" на Крещатике, появился новый совладелец. Им стало ООО "Компания по управлению активами "Дельта Плюс", которая фигурирует в уголовном деле о присвоении бюджетных средств фирмами из окружения так называемого "смотрящего" за столицей Дениса Комарницкого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наші Гроші" со ссылкой на издание "Олигарх".

Как известно, новым владельцем отеля стало ООО "Смартленд". Владельцем 82% доли в этой фирме является ООО "Айс Таун". Остальные принадлежат Максиму Терещуку, который также занимает пост руководителя "Смартленд".

Журналисты отмечают, что до конца ноября единственным владельцем "Айс Тауна" был киевлянин Алексей Игнунин, вклад которого в уставный капитал составлял 10 млн грн. Однако недавно у него появился партнер - "КУА "Дельта Плюс", которая увеличила уставный фонд фирмы на 1,11 млн грн, что позволило ей стать владельцем 10% в "Айс Тауне".

Бенефициаром "КУА "Дельта Плюс" через ООО "Никос-Лайн" является экс-руководитель коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Александр Шестаков, которого СМИ называют человеком из "команды Черновецкого". При этом фракцию Блока Черновецкого в Киевсовете, как известно, возглавлял Денис Комарницкий.

""КУА "Дельта Плюс" фигурирует в уголовном производстве №12019100060003089 от 2019 года, полиция утверждает, что именно по этой КУА происходила реализация физлицам недвижимости ООО "Варда спецбуд монтаж". Последняя фирма присутствует в документах нардепа Гео Лероса, которые якобы были получены во время обыска СБУ с компьютера экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого СМИ называют сейчас "смотрящим" по Киеву от руководителя Офиса президента Андрея Ермака и нардепа Александра Тищенко", - говорится в материале.

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Напомним, первый объект большой приватизации – гостиница "Днепр" – был выставлен на продажу 15 июля. В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.

Аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн выиграла фирма ООО "Смартленд".