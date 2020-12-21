Шойгу заявил о планах РФ по разворачиванию радиолокационной станции в оккупированном Севастополе

Российская Федерация планирует в 2021 году приступить к строительству радиолокационной станции в оккупированном Севастополе. Речь идет о разворачивании РЛС "Яхрома".

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном совещании при участии президента РФ Владимира Путина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

По его словам, в планах на 2021 год значится создание зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе, а также осуществить поставку в Воздушно-космические силы и ВМФ около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде", - заявил Шойгу.

Отметим, радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.

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