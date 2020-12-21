В Украине заявили о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа

Ученые Института молекулярной биологии и генетики сообщили, что разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 и штаммов А и В вируса гриппа.

Об этом в Facebook сообщил Институт молекулярной биологии и генетики, передает Цензор.НЕТ.

"Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в г. Киеве. Надеемся на заинтересованность МЗ комбинированным ПЦР-тестом", - сказал директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.

В институте отметили, что длительность проведения теста - около 6 часов.

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