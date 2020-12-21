НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома" (обновлено)

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн лицу, которое обеспечивало влияние на принятие решения гендиректором государственной компании "Укрспецэкспорт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, подозреваемый вместе с еще рядом лиц реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Установлено, что за время действия схемы поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

"Благодаря усилиям подозреваемого, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что подозреваемый получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуются", - сказано в сообщении НАБУ.

Кроме этого отмечается, что расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года.

"В общем, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми", - добавили в НАБУ.

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В то же время, по данным пресс-службы САП, по согласованию прокурора, прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении лицу, получившему неправомерную выгоду за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн ​​гривен от государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод".

"К подозреваемому, родственник которого на тот момент занимал должности в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно промышленного комплекса, в 2016 году обратились управляющие обществом "Оптимумспецдеталь" с просьбой повлиять на принятие решения о предоставлении "Житомирскому бронетанковому заводу" 7 млн грн помощи, за которые предприятие выплатило бы свои финансовые обязательства обществу "Оптимумспецдеталь" в договорах на поставку товаров. Результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП "ЖБТЗ", а затем на счета ООО "Оптимумспецдеталь" в сумме 7 100 196 гривен. После легализации полученных средств, лицо за свои "услуги" получило неправомерную выгоду эквивалентную 950 тыс. грн ", - подчеркивает САП.

В свою очередь журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале утверждает, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю Гладковскому.