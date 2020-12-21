Новый возможный совладелец купленного за 1,1 млрд отеля "Днепр" Шестаков - "алкаш" и "фунт" Кличко, - Лерос
Об этом пишет нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Если это все подтвердится, то вам должно быть известно, что алкаша Шестакова называют одноклассником Кличко и его фунтом. Шестаков постоянно у Кличко выпрашивал хоть какую-то должность. Городской голова его дважды назначал управлять парковками КП "Киевтранспарксервис"", - прокомментировал Лерос информацию о том, что Шестаков стал совладельцем компании, которая купила "Днепр".
При этом нардеп подчеркивает, что конечным выгодоприобретателем является именно Кличко.
"Это нереально, чтобы он стал владельцем 10% отеля за миллиард. Этот человек едва может два слова связать, поэтому это свидетельствует о том, что мэр и здесь получил свои 10%", - пишет Лерос.
Напомним, первый объект большой приватизации – гостиница "Днепр" – был выставлен на продажу 15 июля. В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.
Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.
Аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн выиграла фирма ООО "Смартленд".