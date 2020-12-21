Новый возможный совладелец купленного за 1,1 млрд отеля "Днепр" Шестаков - "алкаш" и "фунт" Кличко, - Лерос

Экс-руководитель коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Александр Шестаков, который вероятно стал совладельцем недавно приватизированного отеля "Днепр", является соратником мэра Виталия Кличко.

Об этом пишет нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Если это все подтвердится, то вам должно быть известно, что алкаша Шестакова называют одноклассником Кличко и его фунтом. Шестаков постоянно у Кличко выпрашивал хоть какую-то должность. Городской голова его дважды назначал управлять парковками КП "Киевтранспарксервис"", - прокомментировал Лерос информацию о том, что Шестаков стал совладельцем компании, которая купила "Днепр".

Смотрите также: "Миллиардер из трущоб": купившая за 1,1 млрд грн отель "Днепр" фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода, - Братущак. ФОТО

При этом нардеп подчеркивает, что конечным выгодоприобретателем является именно Кличко.

"Это нереально, чтобы он стал владельцем 10% отеля за миллиард. Этот человек едва может два слова связать, поэтому это свидетельствует о том, что мэр и здесь получил свои 10%", - пишет Лерос.

Напомним, первый объект большой приватизации – гостиница "Днепр" – был выставлен на продажу 15 июля. В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.

Аукцион по покупке отеля "Днепр" за 1,1 млрд грн выиграла фирма ООО "Смартленд".