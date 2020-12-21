Самолет с телом Кернеса прибудет в Харьков сегодня вечером, - секретарь Терехов

Самолет с телом Геннадия Кернеса прибудет в Харьков вечером 21 декабря. Журналистов призвали терпеливо отнестись к этой ситуации и не штурмовать аэропорт.

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, никого из представителей прессы к борту не пустят.

"Прилетает семья, я вас очень прошу, журналисты, мы не можем ограничивать ваше участие в аэропорту, но поймите ситуацию, проявите терпение, толерантность. Семья находится в шоковом состоянии", - сказал Терехов.

"Мы ожидаем прилет самолета из Берлина сегодня с телом Геннадия Адольфовича ориентировочно в 19:00. Похороны состоятся 23 числа. Утром у нас будет отпевание в Благовещенском соборе, затем прощание в фойе Харьковского оперного театра с 9:00 до 13:00", - добавил он.

По его словам, Геннадия Кернеса похоронят на 2-м кладбище. В день прощания 23 декабря в центре города перекроют ряд улиц.

"Мы понимаем, что это рабочий день… Улица Сумская будет частично закрыта… Попросим водителей воздержаться от приезда в центральную часть города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской до 16:00 будет частично перекрыто", - сказал Терехов.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Отмечалось, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он должен был руководить городом до возвращения мэра.