"Слугам народа" раздали эфирные тезисы, в них объясняют падение рейтинга Зеленского, секрет популярности Разумкова и оправдывают Шкарлета, - СМИ

В распоряжении СМИ оказались эфирные тезисы "слуг народа" за 17 и 18 декабря. Кроме общих итогов, в них власть объясняет, почему спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют больше, чем президенту, что помешало депутатам назначить Юрия Витренко министром энергетики и почему соратникам Петра Порошенко не стоит критиковать Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Впервые за все годы войны на Донбассе удалось установить режим прекращения огня. Его нельзя назвать стопроцентным, но ситуация на большей части фронта в разы спокойнее. Люди на Донбассе говорят, что они вспомнили, что такое тишина. Это - заслуга президента", - цитирует издание темники.

Также "слуги народа" упоминают состояние экономики Украины.

"Год выдался сложным из-за пандемии, которая спровоцировала кризис. Ее нельзя сравнивать ни с одним из кризисов, она ударила по всем без исключения. Коронакризис стал кризисом бизнеса. Во всем мире сократилось потребление - даже в Швеции, которая не ввела локдаун весной. К примеру, спад в Украине во втором квартале был на уровне минус 11 процентов ВВП, а в Швеции - минус 8 процентов ВВП. Это сопоставимо", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители партии власти отмечают, что в следующем году стоит ожидать роста экономики, ведь будет возможным остановить пандемию с помощью вакцинации и возможностей медицины.

"Наши оппоненты постоянно ванговали катастрофу, но Украина смогла пройти сложный год без нее. Впервые за десятилетия у власти нет своих СМИ. Мы работаем в медийной среде, которую контролируют политические оппоненты. Они прогнозировали срыв сотрудничества с МВФ, говорили о гиперинфляции и обвале гривны. Утверждали, что на фронте нас ждет обострение и потеря территорий. Они знали, что это неправда, и обманывали людей", - отмечается в тезисах.

Также "слуги народа" заявляют, что эффективность медицины выросла в разы: "До нас она только сокращалась, а лабораторная система была просто разгромлена".

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"В Украине экономические потери меньше, чем в странах Европы. Потому что у нас меньше развита сервисная экономика и не было жестких ограничений в течение длительного времени. Например, Великобритания во втором квартале этого года зафиксировала спад в рекордные минус 20 процентов ВВП", - говорится в темнике.

Также в темниках фигурирует и скандал с Конституционным Судом, отмечается, что президент и парламент постепенно восстанавливают нормальную работу этой системы и готовят реформу КС.

"В следующем году, прежде всего, будет закон о всеукраинском референдуме, судебная реформа, честный прожиточный уровень, решение по закону о локализации, закон о бытовых отходах, реформа КС.

"Слуги народа" в эфирах используют тезис о том, что в результате местных выборов "СН" набрала больше всего мандатов, а ОПЗЖ и "Европейская Солидарность" "превращаются в региональные партии с представительством, которое имеет показательный географический характер".

Упомянули также недавний социологический опрос, в результате которого стало известно, что украинцы больше доверяют спикеру Рады Разумкову, чем Зеленскому.

"Зеленский остается лидером общественных симпатий. Больший уровень доверия к Разумкову можно объяснить тем, что он значительно реже президента выступает с непростыми предложениями и привлекает меньше общественного внимания. Поэтому усталость и недовольство люди выплескивают не на него. ... Зеленский обладает способностью возвращать доверие людей, если даже оно частично утеряно. Мы видели это неоднократно в течение года, когда рейтинг президента мог несколько упасть, а затем вырасти. В следующем году, когда наконец сможем сказать о завершении коронакризиса, доверие к президенту может восстановиться и он будет еще более уверенно лидировать в опросах и рейтингах", - говорится в тезисах.

Кроме того, в темниках фигурируют и тезисы о кадровых вопросах в Кабмине: почему министром аграрной политики назначили Романа Лещенко, министром образования - Сергея Шкарлета, а Юрия Витренко не назначили министром энергетики.

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"Лещенко показал, что способен работать в этой сфере и умеет организовывать командную работу. Существенных претензий к его деятельности ни у кого нет. Восстановить министерство нужно для того, чтобы качественно внедрять земельную реформу. Дискуссия продолжалась давно и завершилась назначением профессионального министра.

Главная причина того, что не назначили Витренко - его борьба за премию от "Нафтогаза" за участие в арбитраже против "Газпрома" в Стокгольме. Речь идет о нескольких миллионах долларов. Витренко руководил юридической командой, которая представляла интересы Украины, но вопрос о том, каким должно быть вознаграждение, нельзя решить однозначно.

Недоразумение (с начислением премии. - Ред.) не было решено, потому что Витренко накануне голосования не успел встретиться со всеми фракциями и группами, а со "Слугой народа" ему удалось провести "более или менее предметный разговор" только в онлайн-формате, поэтому вопросы остались. Возможно, к рассмотрению его кандидатуры вернутся в январе. Сомнений в честности и принципиальности Витренко нет, но надо разъяснить все ключевые для людей моменты.

Странно слышать критику Витренко со стороны членов фракций, которые фактически принадлежат олигархам. Людям, которые работают на Порошенко или Медведчука, неважно, сколько платят госслужащим или руководителям госкомпаний. Витренко работал в интересах "Нафтогаза" и Украины, поэтому удалось победить Россию и подписать выгодный для Украины контракт на транзит.

Сергей Шкарлет показал, как планирует работать, пока был временно исполняющим обязанности (министра. - Ред.). Депутаты из разных фракций решили поддержать такую работу. Как ректор, он работал во времена различных президентов, получал от них награды, в том числе - от Порошенко. Странно говорить, что, получая эти награды, он стал лояльным к этим людям или их политике. Он отвергает все обвинения в плагиате в его научной работе", - говорится в темниках.

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