"Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу

В Харькове уже дано распоряжение архитекторам подбирать место для памятника умершему мэру Геннадию Кернесу, также планируется назвать его именем улицу и метро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на брифинге секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня я дал задание архитекторам, чтобы мне подготовили несколько мест, где можно поставить этот памятник. Мы этот вопрос вынесем, когда они будут готовы (несколько уже есть), на обсуждение", – сказал он.

По его словам, пока непонятно, каким будет памятник, ведь насчет его вида есть разные мнения, в том числе и у семьи умершего мэра.

Кроме того, Терехов считает "святым долгом" присвоить имя Кернесу улице или проспекту. Однако он отметил, что для этого нужно решение топонимической комиссии.

Также Терехов выступил с инициативой назвать именем Кернеса станцию метро.

"Мы пока не будем пока говорить: будет ли это новая станция или переименуют. Но то, что она появится – это наш святой долг", – сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернеса похоронят 23 декабря, - Терехов

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса состоятся в среду, 23 декабря.

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра.