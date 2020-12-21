Зеленский подтвердил законность "зеленых" тарифов в Украине, - инвесторы

Президент Украины Владимир Зеленский указал судьям Конституционного суда Украины на законность действия "зеленых" тарифов в Украине и отсутствие каких-либо факторов для признания их якобы неконституционными.



Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Офис Президента направил письмо в адрес ассоциации с разъяснением, что государство стоит на стороне инвесторов и гарантирует действие зеленых тарифов в Украине согласно действующему законодательству.



"Украинская ассоциация возобновляемой энергетики получила от Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины ответ на свое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому о конституционности" зеленого "тарифа", - сообщает ассоциация.

Также сообщается, что письмо с позицией президента относительно конституционного представления 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Законов Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электрической энергии", которыми введен механизм стимулирования развития "зеленой" энергетики, было направлено в Конституционный Суд Украины.

"В своем письме Президент, в частности, отмечает что оспариваемые положения Законов Украины определяют принципы установления" зеленого "тарифа с целью стимулирования развития возобновляемых источников энергии, и подчеркивает, что развитие возобновляемой энергетики, в том числе путем экономического стимулирования является вопросом энергетической безопасности", - сообщает УАВЭ.



"На основании анализа положений Конституции Украины и юридических позиций Конституционного Суда Украины в позиции Президента сделан вывод, что оснований для признания" зеленого "тарифа не соответствующим Конституции Украины, нет", - подчеркивают в ассоциации.

Напомним, КСУ 17 декабря принял решение о рассмотрении дела зеленых тарифов в закрытом режиме. По мнению управляющего партнера юридической компании Arzinger, адвоката Тимура Бондарева, суд не привлек полноценно стороны к делу но не обратил должного внимания на позицию инвесторов, которая раньше была предоставлена ​​суду.

Как сообщалось, в августе 2020 по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.



По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советник аПредседателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются обжаловать в Конституционном Суде.

Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не ставит под сомнение законность "зеленых" тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.