Большинство предпринимателей получат компенсации за ужесточение карантина до конца года, - совещание у Зеленского

Почти 300 тыс. заявок на получение пособия в связи с будущим усилением карантинных мер будет удовлетворено к конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошедшую неделю через приложение "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании главы государства.

"Начало года - это всегда выходные в связи с праздниками. Мы все знаем, что государственные учреждения работают достаточно медленно. У нас 710 тыс. ФОП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единоразовой материальной помощи гражданам и бизнесу.

Глава правительства сообщил, что сегодня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате усиленного карантина с 8 января.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тыс. заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сказал он.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ежедневно поступает по 40-50 тыс. заявок от физических лиц - предпринимателей и субъектов хозяйствования. Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021, еще до конца 2020-го.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что выплаты максимально буду осуществлять до Нового года.

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