Обращение по выборам мэра Харькова поступит в Раду в установленный срок, - Терехов

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обещает, что обращение в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы будет подано в установленные законом сроки.

Об этом сказал Терехов на брифинге 21 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я обращусь в установленный законом срок по выборам. Я считаю, что сейчас, когда мы еще не похоронили Геннадия Адольфовича, нам не о чем даже говорить", - сказал Терехов.

Отмечается, что он ушел от ответа на вопрос, намерен ли он баллотироваться на пост городского головы в случае назначения внеочередных выборов.

"Сегодня на этой пресс-конференции я точно ничего вам говорить на эту тему не буду, потому что это некорректно", - сказал Терехов.

Как известно, закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее, чем на пятнадцатый день, человек, исполняющий его полномочия (секретарь горсовета) обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

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Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Отмечалось, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он должен был руководить городом до возвращения мэра.

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