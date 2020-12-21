Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена родине

Российский олигарх Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность в отношении людей, которые провоцируют санкции против граждан и компаний из России. Сам он пребывает под санкциями США с 2018 года.

Соответствующее заявление подсанкционный олигарх опубликовал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Дерипаска предложил квалифицировать такие действия "как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями". Он не уточнил, какое наказание стоит ввести за это; соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: Порошенко о продлении санкций ЕС против России: "Важно, что демократический мир борется вместе с нами"

В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и трех компаний En+, UC Rusal и "Евросибэнерго", которыми он владел. В январе 2019 года США сняли санкции с компаний, но не с миллиардера, после того, как он отказался от контроля в бизнесе. Между тем, как заявили в конце 2020 года европейские чиновники, Дерипаска сохранил значительное влияние на "Русал" и его материнскую компанию En+