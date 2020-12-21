Появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья Украины заявил, что на сегодняшний день признаков повышенной тяжести течение болезни или смертности из-за нового штамма коронавируса нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Вирусы постоянно подвергаются мутациям. Появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства. Диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, и она будет проходить из-за постоянной передачи вирусов", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что предварительные результаты моделирования, сообщенные Великобританией 19 декабря, дают основания предположить, что новый вариант SARS-CoV-2 способен быстрее передаваться между людьми, чем другие варианты коронавируса с прогнозируемым ускорением передачи до 70%. Любая повышенная передача может увеличить вероятность распространения, особенно в периоды, когда люди часто находятся в крупных компаниях, собираются семьями для празднований, путешествуют и тому подобное

"На сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), которые связаны с этим вариантом SARS-CoV-2. Так же пока нет доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечение. Впрочем, стоит заметить, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы. Изучение нового варианта SARS-CoV-2 продолжается, и результаты должны быть в ближайшие недели. Чрезвычайно важным будет наблюдение за эффективностью вакцин против COVID-19, которые сейчас используют в том числе и в Великобритании. Мониторинг первичной вакцинации также может помочь понять, влияет ли новый вариант SARS-CoV-2 на эффективность вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании.

Позже стало известно, что новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре.

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