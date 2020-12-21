Военнослужащим увеличили помощь при заключении первого контракта с ВСУ. ИНФОГРАФИКА

С 1 января 2021 года увеличено единовременное пособие военнослужащим после заключения ими первого контракта с ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Армияинформ, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, лицам рядового состава будут выплачивать восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года - 18 160 грн; лицам сержантского и старшинского состава - девять размеров прожиточного минимума - 20 430 грн; лицам офицерского состава - десять размеров прожиточного минимума - 22 700 грн.

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В этом году размер выплат составил 16 816 грн, 18 918 грн и 21 020 грн соответственно.