Правительство готовится к старту вакцинации весной, - ОП

В Офисе Президента заявили, что правительство готовится к старту вакцинации от коронавируса весной.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения и ликвидации последствий коронавирусной инфекции COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что третью неделю подряд в Украине наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы находимся на так называемом плато. Есть незначительное снижение количества выявленных случаев почти на 25 тыс. по сравнению с предыдущей неделей", - сказал глава правительства.

В ОП отметили, что также "чиновники сообщили, что идет подготовка к старту вакцинации весной".

Кроме того, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что уже оплачено 766 тыс. грн штрафов за нарушение масочного режима в общественных местах.

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