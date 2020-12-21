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Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются

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Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются
17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Согласно данным штаба, поисковые мероприятия положительного результата не дали.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в штабе ООС.

Имени военнослужащего, который попал в плен, штаб ООС не сообщает. Однако ранее Цензор.НЕТ писал о том, что воин 14-й ОМБр Александр Пупко попал в плен террористов на Донбассе.

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Автор: Ірина Дашківська

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  • Майкл Дорси
    Ему некогда, готовит новое интервью с кловуном.
    Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются - Цензор.НЕТ 8951
  • саша паламарчук
    Чекаємо поста від Люсі Арестовича.
  • Майкл Дорси
    Чего уж тут, если Киев наводнен ублюдками из даунбаса, а СБУ (отдельные сотрудники, скажем так) оказывает содействие получить надежные документы и биометрические паспорта воевавшим оркам, то надо ли удивляться, что похищают наших отцов и братьев с передовой?
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