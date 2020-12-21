Штаб ООС подтверждает захват террористами украинского военнослужащего: Обстоятельства выясняются

17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения.

Автор: Ірина Дашківська