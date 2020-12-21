Со стороны НБУ выполнены все принципиальные условия для предоставления Украине транша МВФ, - Рожкова
Все принципиальные вещи сделаны. Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации "Отчета о финансовой стабильности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметила Рожкова, для НБУ одним из главных структурных маяков была разработка изменений в закон о банках и банковсой деятельности. "На сегодня этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде", - сказала она.
По ее словам, второй момент - это утверждение планов государственных банков по работе с проблемамными активами. "Мы также это сделали", - отметила Рожкова.
Кроме того, нужно было утвердить на Совете по финансовой стабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов. "Это также было сделано", - добавила она.
"На сегодня, со стороны Национального банка были выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свой пересмотр (соглашения с Украиной, - ред.)", - сказала Рожкова.
Первый заместитель главы НБУ отметила, что традиционным структурным маяком является утверждение государственного бюджета на следующий год.
"Это также было сделано. Поэтому с точки зрения принципиальных и важных вещей - они были сделаны", - подчеркнула Рожкова.