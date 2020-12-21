Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил одновременно два рейтинга - "неудачника года" и "политика года".

Таковы результаты опроса, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным центром социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, 28% опрошенных назвали президента Владимира Зеленского "неудачником года". 15% опрошенных считают его "политиком года".

В прошлом году "политиком года" Зеленского считали 46% украинцев.

Опрос проводили с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Методом личного интервью было проведено 2004 беседы с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

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