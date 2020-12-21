Случаи инфицирования новым штаммом коронавируса уже есть на Закарпатье, - врач-инфекционист Петров
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"В первую очередь стоит отметить, что мутация вируса происходит естественным образом, и этот вирус будет естественно мутировать очень активно - точно так же, как вирус гепатита С или гриппа. Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала. Сейчас, например, в регионах, которые граничат с европейскими странами, уже можно заметить, что немного меняется клиническая картина коронавирусной инфекции, особенно у молодых людей. То есть может не быть уже аносмии (потеря чувствительности к запахам. - Ред.), но довольно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", - отметил врач.
Врач сообщил, что новый штамм уже зафиксирован у пациентов из Украины.
"Один из таких примеров - мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - рассказал Петров.