Новости

Украина ожидает очередной транш от МВФ в начале 2021 года, - Зеленский

1 76445
Украина ожидает очередной транш от МВФ в начале 2021 года, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает очередной транш в рамках программы stand-by от Международного валютного фонда в начале 2021 года.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОП.

Зеленский отметил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет исполняется. Он рассказал, что сегодня в Украине начинает работу миссия МВФ, и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль

Автор: Наталія Роп

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    https://twitter.com/A_G_2007
    https://twitter.com/A_G_2007 @A_G_2007

    Кількість депутатів не змінилася, курс валюти стабільний.
    А витрати на ВРУ з 2018 +805 млн.

    КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!
  • Порохобандерівець
    Ти за доставку газу заплатив, Ігорьоша?
  • Оксана Фесенко
    Помечтайте! Чтоб вам пусто было, дебилы зеленые!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости