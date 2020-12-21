Ученые насчитали в "британском штамме" коронавируса 22 мутации: Это является тревожным звонком, вирус потенциально может "убежать" от вакцины

Ученый-вирусолог, заведующий кафедрой инфекционных болезней и кафедрой вирусологии гриппа в Имперском колледже Лондона Венди Барклай сообщила, что новый штамм коронавируса, который быстро распространился в частях южной Англии, имеет 22 мутации.

"Мы обычно видим, как вирусы отличаются друг от друга на одно-два изменения, но в целом этот вирус насчитывает 22 ... Это является своего рода немного тревожным звонком ... но биологически возможно, что вирус мог изменить поведение из-за этих мутаций", - отметила Барклай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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По ее словам, сейчас важно понять, эффективны ли против него существующие вакцины.

Вирус, который впервые был обнаружен в китайской Ухани - уже не тот, который можно найти в большинстве уголков мира. В частности мутация D614G появилась в Европе в феврале и стала глобально доминирующей формой вируса. Другой вид под названием A222V, распространился по Европе с теми, кто отдыхал этим летом в Испании.

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Впервые новый "британский" штамм был обнаружен в сентябре. На сегодня считают, что этот штамм или возник у пациента в Великобритании, или был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особо не следят.

В опубликованной первоначальной расшифровке анализа нового штамма речь идет о потенциально важных изменених 17 характеристик. Изменения касаются шиповидного белка - своего рода "ключа", которым вирус открывает "дверь" в клетки.

Одна из мутаций, N501Y, ответственна за важнейшую часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD).

Именно здесь шип впервые входит в контакт с поверхностью клетки, говорится в сообщении. Любые изменения, которые помогут вирусу проникать внутрь, скорее всего, дадут этому штамму преимущество.

Еще одна мутация (делеция H69 / V70) неоднократно фиксировалась, в частности, у зараженных норок на фермах в Дании. Во время нее происходит уничтожение крошечной части шипа.

Ученые предполагают, что имеющиеся вакцины могут быть эффективными против нового штамма. Вакцины обучают иммунную систему атаковать несколько различных частей вируса, поэтому даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.

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"Но если мы позволим ему еще больше мутировать, тогда время волноваться, потому что вирус потенциально может "убежать" от вакцины. Это может быть наиболее тревожным элементом того, что происходит с вирусом", - отметили ученые.