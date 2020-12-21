Портфель проектов ЕБРР к концу года может достичь 900 млн евро, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Глава государства поздравил собеседницу с избранием на должность президента ЕБРР и отметил, что важность сотрудничества с Банком для Украины трудно переоценить – сегодня он является крупнейшим институциональным инвестором в нашей стране, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Насколько мне известно, портфель проектов банка в этом году уже достиг 730 миллионов евро, а к концу года этот объем может достичь 900 миллионов евро. Мы очень рады, что особенно во времена мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Банк продолжает активно инвестировать в Украину и оказывать поддержку украинскому бизнесу", – отметил Владимир Зеленский.

Как подчеркивается, стороны подробно обсудили ход реформ в Украине.

"В этом году мы приняли закон о рынке земли, начали реформу налоговой и таможенной служб, подписали первые концессионные договоры, активно проводим "малую" приватизацию и цифровизацию всех государственных услуг", – отметил Зеленский.

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Президент Украины напомнил, что в Украине возобновлено функционирование электронного декларирования и проголосован закон о возобновлении полноценной работы НАПК. Владимир Зеленский подчеркнул, что уже подготовлены необходимые законопроекты по судебной реформе, структурные реформы продолжаются, несмотря на влияние пандемии.

В свою очередь президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо поприветствовала усилия и деятельность, направленные на возобновление работы НАПК.

Владимир Зеленский рассказал о программе масштабного обновления инфраструктуры "Большое строительство", согласно которой в текущем году в Украине будет отремонтировано и построено около 4200 км автомобильных дорог государственного значения, а также 2500 км дорог местного значения.

"Активное сотрудничество с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми учреждениями является важным для нас с точки зрения привлечения дополнительных кредитных средств для инвестиций в инфраструктуру. И я приветствую подписанное 18 декабря соглашение с Укравтодором, что позволит уже в следующем году начать работы по капитальному ремонту дорог", – отметил Зеленский.