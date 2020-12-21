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В последние месяцы наблюдается возобновление экономики до уровня 2019 года, - глава Минфина Марченко

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В последние месяцы наблюдается возобновление экономики до уровня 2019 года, - глава Минфина Марченко
Локдаун в апреле-марте 2020 года ощутимо ударил по экономике Украине, но есть все основания считать, что в следующем году экономика будет расти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом в интервью "Суспільному" рассказал глава министерства Сергей Марченко.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд. Да, был локдаун. В период локдауна был серьезный экономический спад. Будет не локдаун, будут определенные ограничения, если вы говорите о январе. Такого локдауну, как в апреле-мае не предвидится. Но результаты локдауну в апреле-мае, они были достаточно ощутимы и ударили по экономике. В этом году был спад экономический и он именно является результатом весенне-летних рисков, которые были созданы для экономики. Но сейчас за последние месяцы, за последние кварталы у нас есть восстановление экономики до уровня 19-го и даже выше", - отметил министр.

По словам Марченко, об этом свидетельствуют такие показатели, как оборот розничной торговли, как потребление электроэнергии, промышленное производство возобновило свои показатели, экспортные-импортные показатели также у нас благоприятны.

"Экспорт восстанавливается лучше импорта. Поэтому есть все основания считать, что в следующем году у нас будет рост", - добавил глава Минфина.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Рівень 2019 - це 4,5% росту ВВП у другому кварталі і лише 0,5% росту ВВП в 4 кварталі (завдяки супер-уряду Гончарука )... Так до якго саме рівня відновилася економіка?? Бо це дві великі різниці!
  • Ан Мур
    "Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас экономика восстанавливается уже второй квартал подряд" - це "відновлення" помітно лише по росту цін в магазинах, супермаркетах, автозаправках, платіжках населенню. Ціни, тарифи - це да... не просто відновились... а економіка України обчислюється в гривні...

    Блін, світова статистика ще сьогодні фіксує світову рецесію; а наші урядові економісти розказують про підняття української економіки!
    Ну, не дебіли?
    Хоча, ні - зебіли, сер....
  • des_104
    очередной самокатчик с 40% роста ВВП нарисовался.
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