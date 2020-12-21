Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет

Исполнение языкового закона в сфере обслуживания - дело совести, но при нарушениях граждане могут пожаловаться Уполномоченному по защите государственного языка.

Об этом Уполномоченный Тарас Креминь сказал в эфире телеканала "Рада", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в Фейсбуке.

"Никто, конечно, стоять с палкой и контролировать как выполняется языковое законодательство, не будет. Это, прежде всего, вопрос совести, уровня владения государственным языком", - сказал он.

Креминь отметил, что руководство должно провести для сотрудников инструктаж о том, что с 16 января предоставлять информацию о товарах и услугах они обязаны на государственном языке.

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"Если после 16-го января будут происходить грубые нарушения, то граждане могут обращаться на горячую линию учреждения, где было нарушено его право на получение информации на государственном языке, или направить соответствующее письмо Уполномоченному", - сказано на странице Уполномоченного в Фейсбуке.

"По моему мнению, 16 января 2021 является одним из важнейших этапов, когда вопрос языковых навыков и речевых компетенций должен перейти в привычку. Это один из этапов, который определяет уровень утверждения украинского языка в обществе. Вопрос в том, чтобы каждый гражданин отнесся сознательно к применению государственной языка в своей профессиональной деятельности, в вопросе документооборота, в сфере обслуживания", - добавил Кремень.

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