Печать на подаренной Лаврову в Боснии иконе указывает, что она является собственностью Украины, - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики Украины проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на иконе, подаренной российскому министру иностранных дел в Боснии и Герцеговине, и выясняет ее происхождение.

Об этом заявила замминистра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана 1926 году при Одесском историко-археологическом музее. За период работы с 1926 до 1930 года эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", - сказала Фоменко.

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Министерство готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музей, Национальный музей истории Украины, другие музейные учреждения для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурных ценностях, а также для четкой идентификации иконы.

"Также Министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы (СБУ, Нацполиция, СВРУ) с просьбой принять меры реагирования в пределах компетенции - нужно установить цепь перемещения и время перемещения данной иконы с территории Украины и попадание ее на территорию Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 ноября МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола.