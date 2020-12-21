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Песков о санкциях США против "Северного потока-2": "Чистая совершенно гибридная война, которая идет как война"

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Песков о санкциях США против "Северного потока-2": "Чистая совершенно гибридная война, которая идет как война"
Спикер Кремля Дмитрий Песков ситает, что санкции против "Северного потока-2" являются одним из элементов "гибридной войны".

Об этом 21 декабря сообщает ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом, с ним [с Дерипаской] можно согласиться. Это, действительно, разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами", - сказал Песков. "Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - добавил он.

При этом спикер Кремля отметил, что если рассматривать санкции против газопровода как "гибридные военные действия", то "наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов РФ, которая находится в русле финализации проекта "Северный поток – 2".

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Топ комментарии

  • Evro7
    То есть, убийство 15 000 украинцев, это не война? Мразь усатая
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Коли регочут Томагавки ,Іскандерам не до сміху!!)))
  • бостууга
    Пургу гонєт , санкції - це полєзності!
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