Экоинспекция должна помогать бизнесу развиваться, а не давить на предприятия, создавая коррупционные риски, – Европейская Бизнес Ассоциация

Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды, а не давить на него санкциями и превращаться в источник коррупции.

Об этом заявила заместитель директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская. "К сожалению, сегодня единственной целью органа, который осуществляет экологический контроль в Украине – Государственной экологической инспекции, является проверка и санкционирование предприятий. Это влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски", - сказала Михайловская. Она подчеркнула: система экологического контроля нуждается в реформировании, она должна стать, прежде всего, инструментом охраны окружающей среды, а не давления на бизнес.

"Мы в Европейской Бизнес Ассоциации последовательно выступаем за комплексную реформу государственного экологического контроля, в основу которой будет заложен баланс интересов всех стейкхолдеров – государства, общественности и бизнеса", - отметила Михайловская. По ее словам, ЕБА готова поддержать законопроект "О государственном экологическом контроле", но только если будут доработаны целый ряд важных моментов. В частности, в нем необходимо прописать:

• четкий алгоритм и сроки проверок - как плановых, так и внеплановых с учетом европейского опыта;

• исключить возможность их проведения в выходные, нерабочие, праздничные дни или ночное время, при участии понятых и в отсутствие руководителя; • оставить за компаниями право обжаловать решение контролирующего органа;

• не допустить возможность принятия решений о приостановке деятельности компании или отдельных ее установок без решения суда;

• не допустить дублирования функций других органов;

• предусмотреть повышение уровня квалификации представителей органа контроля, а также ответственность за свои действия.

Кроме того, она отметила, что необходимо обеспечить финансовую поддержку реформы, в том числе для повышения уровня заработных плат представителей органа контроля, обновления материально-технической базы. "Бизнесу важно видеть в будущем органе государственного экологического контроля союзника, который готов обучать, проводить мониторинг и консультации для бизнеса для общего результата – защиты окружающей среды", - сказала Михайловская.

Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности. В свою очередь в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об экологическом контроле (№№ 3091, и 3091-1) и об основных принципах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).