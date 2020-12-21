"Слуги народа" во главе с Бужанским хотят отменить штрафы за русский язык в сфере обслуживания

28 депутатов фракции СН зарегистрировали в Раде законопроект об отмене штрафов за несоблюдение языкового законодательства.

Речь идет о проекте закона №4528, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди авторов законопроекта, кроме Бужанского, - Дубинский, Гетманцев, Качура, Брагар и другие "слуги народа".

Бужанский пишет в Telegram-канале, что давно собирался подать этот проект закона, но не хотел давать поводы для протестов перед принятием бюджета.

"Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные – регулируют рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков", - написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Креминь о языковом законе: Никто с палкой контролировать не будет

По мнению Бужанского, работники сферы услуг имеют право предоставлять услуги на том языке, на котором они хотят.

"Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей", - утверждает нардеп.